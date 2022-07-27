В Узбекистане выявлено 68 инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - На 27 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 879. В течение прошедших суток зафиксировано 68 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (17), Ташкентской (7), Джизакской (6) и Самаркандской (6) областях.

За день выздоровели 69 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 869).

На лечении находятся 1373 больных COVID-19.