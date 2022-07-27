В Ташкент с визитом прибывает Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 28 июля по 2 августа будет находиться с официальным визитом Верховный комиссар по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ВКНМ ОБСЕ) Кайрат Абдрахманов.

По информации посольства РУз, основной целью его посещения является обсуждение с государственными органами и другими заинтересованными сторонами вопросов сотрудничества и перспектив дальнейшего взаимодействия между Узбекистаном и Офисом ВКНМ.

В рамках приезда запланированы встречи Верховного комиссара с рядом официальных лиц Узбекистана, в том числе в повестке его визита – переговоры в Олий Мажлисе, министерствах иностранных дел, народного образования, высшего и среднего специального образования, Национальным центре по правам человека и Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров. Запланированы также встречи с представителями культурных центров зарубежных стран, действующих в республике.

Пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств был учреждён в 1992 году как инструмент обеспечения межнационального согласия и укрепления взаимопонимания в разных обществах в зоне ответственности ОБСЕ.

Верховный комиссар уполномочен осуществлять визиты на места и проводить действия в сфере превентивной дипломатии. Это предполагает частые поездки и регулярные контакты с представителями национальных меньшинств и правительств. Верховный комиссар также содействует диалогу, укреплению доверия и сотрудничеству.

Верховный комиссар назначается на трёхлетний период, который может быть продлён не более чем на один срок. Кайрат Абдрахманов избран на пост ВКНМ в декабре 2020 года.