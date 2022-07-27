экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Звездопад Персеиды смогут увидеть жители Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Сразу несколько звездопадов могут увидеть жители Туркменистана в эти дни. 29 и 30 июля активен метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Он стремится из созвездия Водолея, передает издание «Ориент».

По прогнозам, в период максимума, ежечасно в небе будут сгорать до 16 метеоров. О том, куда смотреть и как лучше подготовиться к наблюдению за падающими «звездами» в Туркменистане, мы попросили рассказать астронома-любителя, сотрудника Ивановского музея камня Сергея Белякова.

«Увидеть звездопад можно ясной ночью, если обратить взор на юг или вверх, в зенит. Телескопы и бинокли не нужны. Аквариды прекрасно видны невооруженным взглядом», – отметил специалист.

Сергей Беляков отметил, что в эти же дни активен еще один метеорный поток.

«Это Персеиды, их максимум приходится на 12 и 13 августа. Он богаче Акварид, за минуту можно увидеть несколько метеоров, которые около полуночи летят с севера через все небо на юг», - отметил астроном.

Наблюдать сгорающие в небе метеоры, по его словам, лучше, если лечь на туристический коврик головой к северу. В таком положении удобнее смотреть на все небо над собой.

Можно, по традиции, загадать и желание. Так поступали люди с глубокой древности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Ухане снова введен локдаун из-за единичных случаев COVID-19
  • Таджикистан почти на 38% нарастил поставки продукции в Афганистан
  • SW: российские силы провели атаки к юго-западу от Донецка (карта военных действий в Украине)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com