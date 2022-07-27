Звездопад Персеиды смогут увидеть жители Туркменистана

- Туркменистан, общество
- 12:22, 27 июля 2022
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CentralAsia (TM) - Сразу несколько звездопадов могут увидеть жители Туркменистана в эти дни. 29 и 30 июля активен метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Он стремится из созвездия Водолея, передает издание «Ориент».
По прогнозам, в период максимума, ежечасно в небе будут сгорать до 16 метеоров. О том, куда смотреть и как лучше подготовиться к наблюдению за падающими «звездами» в Туркменистане, мы попросили рассказать астронома-любителя, сотрудника Ивановского музея камня Сергея Белякова.
«Увидеть звездопад можно ясной ночью, если обратить взор на юг или вверх, в зенит. Телескопы и бинокли не нужны. Аквариды прекрасно видны невооруженным взглядом», – отметил специалист.
Сергей Беляков отметил, что в эти же дни активен еще один метеорный поток.
«Это Персеиды, их максимум приходится на 12 и 13 августа. Он богаче Акварид, за минуту можно увидеть несколько метеоров, которые около полуночи летят с севера через все небо на юг», - отметил астроном.
Наблюдать сгорающие в небе метеоры, по его словам, лучше, если лечь на туристический коврик головой к северу. В таком положении удобнее смотреть на все небо над собой.
Можно, по традиции, загадать и желание. Так поступали люди с глубокой древности.