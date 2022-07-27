Звездопад Персеиды смогут увидеть жители Туркменистана

CentralAsia (TM) - Сразу несколько звездопадов могут увидеть жители Туркменистана в эти дни. 29 и 30 июля активен метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Он стремится из созвездия Водолея, передает издание «Ориент».

По прогнозам, в период максимума, ежечасно в небе будут сгорать до 16 метеоров. О том, куда смотреть и как лучше подготовиться к наблюдению за падающими «звездами» в Туркменистане, мы попросили рассказать астронома-любителя, сотрудника Ивановского музея камня Сергея Белякова.

«Увидеть звездопад можно ясной ночью, если обратить взор на юг или вверх, в зенит. Телескопы и бинокли не нужны. Аквариды прекрасно видны невооруженным взглядом», – отметил специалист.

Сергей Беляков отметил, что в эти же дни активен еще один метеорный поток.

«Это Персеиды, их максимум приходится на 12 и 13 августа. Он богаче Акварид, за минуту можно увидеть несколько метеоров, которые около полуночи летят с севера через все небо на юг», - отметил астроном.

Наблюдать сгорающие в небе метеоры, по его словам, лучше, если лечь на туристический коврик головой к северу. В таком положении удобнее смотреть на все небо над собой.

Можно, по традиции, загадать и желание. Так поступали люди с глубокой древности.