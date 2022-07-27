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Украинские войска отбили штурм российской армии под Северском, в районе Бахмута продолжаются бои, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Под Северском произошел очередной штурм в районе Верхнекаменского, но он был отбит ВСУ и российские войска отошли. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 27 июля.

По данным Генштаба, в Харьковской области российские войск активно наводят понтонные переправы для улучшения своей логистики

Под Бахмутом войска РФ вели стрелковые бои в районе Соледара. Южнее они атаковали Семигорье и Кодему, там идут бои.

В Херсонской области российские войска атаковали в районе села Белогорка на восточном левом берегу Ингульца, но были отброшены.

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