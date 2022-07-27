Россия передала Узбекистану, Казахстану и Туркменистану тесты на оспу обезьян

CentralAsia (UZ) - Россия передала Узбекистану, Казахстану и Туркменистану тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ «Вектор», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщали, что центр «Вектор» оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания.

«Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян», - говорится в сообщении.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения до мая нынешнего года фиксировалась в Африке, однако в мае заболевание начало быстро распространяться в Европе. Подавляющее большинство заболевших – мужчины от 18 до 50 лет, вступавшие в сексуальные контакты с другими мужчинами.

От заражения оспой обезьян предохраняет вакцина от натуральной оспы, которую получали в младенчестве все родившиеся до конца 1970-х годов, когда было официально объявлено о полном уничтожении натуральной оспы на планете. Существует также вакцина непосредственно против оспы обезьян, которая применяется для групп риска.

В мире также продолжается пандемия COVID-19, причем в последние недели число случаев заражения вновь растет. Число смертей остается на более низком уровне по сравнению с первым периодом пандемии.