Узбекистан получил статус ассоциированного членства в Международном совете по крикету

CentralAsia (UZ) - 26 июля на ежегодной конференции Международного совета по крикету (ICC) в Бирмингеме (Великобритания) статус членства получили три новые страны.

Камбоджа, Узбекистан, а также Кот-д’Ивуар получили статус ассоциированного членства, в результате чего общее число членов ICC достигло 108 стран, включая 96 ассоциированных членов, передает cricketrussia.

Две азиатские команды довели общее количество азиатских стран до 25, а Кот-д’Ивуар стал 21-й страной из Африки.

Членство «Cricket Russia» было прекращено. Организация не смогла решить проблемы и продемонстрировать соблюдение требований после приостановки членства в прошлом году.

Отмечается, что заявка Украины на членство в ICC отложена до тех пор, пока деятельность по крикету не сможет безопасно возобновиться в стране, но ICC продолжит поддерживать Украинскую федерацию крикета в этом процессе.