SW: российские силы провели атаки к юго-западу от Донецка (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 на 27 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы провели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка, недалеко от границы с Запорожской областью.

Выводы института:

Российские войска заняли крайние позиции к северо-востоку от Бахмута и продолжают боевые действия к востоку и югу от Бахмута.

Российские войска провели ограниченную атаку к северо-западу от Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тылы на линии Изюм — Славянск.

Российские войска сосредоточились на обороне занятых рубежей и провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Украинские силы продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения в Херсонской области. Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны для развертывания в Украине.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.