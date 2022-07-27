SW: российские силы провели атаки к юго-западу от Донецка (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:49, 27 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 на 27 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы провели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка, недалеко от границы с Запорожской областью.
Выводы института:
Российские войска заняли крайние позиции к северо-востоку от Бахмута и продолжают боевые действия к востоку и югу от Бахмута.
Российские войска провели ограниченную атаку к северо-западу от Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тылы на линии Изюм — Славянск.
Российские войска сосредоточились на обороне занятых рубежей и провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.
Украинские силы продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения в Херсонской области. Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны для развертывания в Украине.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.