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В Узбекистане временно отменили школьную форму

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане единая школьная форма не будет обязательной с нового учебного года, заявил Министр народного образования РУз Бахтиёр Саидов.

Уточняется, что с сентября 2022 года перед родителями не будет ставиться обязательное требование о покупке единой школьной формы. При этом сама форма будет поэтапно внедряться до 2025 года.

К школьникам, пришедшим на занятия без соответствующей формы, не будут предъявлены никакие претензии.

Продажи единой школьной формы стартуют в августе. Точки будут организованы в удобных для населения местах и на школьных ярмарках в каждом районе и центре города.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана 19 мая приняло постановление о введении с 2022—2023 учебного года в государственных школах единой школьной формы.

Ввести обязательную единую форму для учащихся изначально планировалось с 2019—2020 учебного года. Её образцы были утверждены правительством в 2018 году. В документе говорилось, что это направлено на улучшение культуры ношения одежды и дисциплины, создание условий для охраны здоровья учащихся, а также воспитание духовно и физически развитого поколения.

С предложением ввести единую форму в августе 2017 года выступил президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил недопустимость ситуаций, когда ученики оценивают друг друга по одежде и на этой основе возникают конфликты.

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