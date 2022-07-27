Ежегодно в Казахстане регистрируют до 100 досудебных расследований дел о торговле людьми, - МВД РК

CentralAsia (KZ) - Ежегодно в Казахстане регистрируют около ста досудебных расследований дел о торговле людьми. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на и. о. начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД страны Каната Нурмагамбетова.

Факты торговли людьми выявляются в ходе оперативных профилактических мероприятий, которые МВД проводит на системной основе.

«В целом ежегодно регистрируется около 100 досудебных расследований в данной категории. Пресекается противоправная деятельность организованных групп и каналов вывоза живого товара в другие страны», — сказал Нурмагамбетов в ходе круглого стола.

По его словам, наиболее распространенными формами торговли людьми в Казахстане являются сексуальная и трудовая эксплуатации.

«В нашей стране наиболее распространенной формой торговли людьми остаются сексуальная эксплуатация женщин, а также содержание притонов и сводничество. Мужчины, как правило, подвергаются эксплуатации в области труда. Кроме того, выявляются факты продажи новорожденных и малолетних детей для усыновления», — сообщил представитель МВД Казахстана.

Он напомнил, что в декабре 2021 года к различным срокам наказания были приговорены 17 участников транснациональной преступной группы, занимавшейся отправкой людей, в том числе несовершеннолетних, для сексуальной эксплуатации в Бахрейн.

«В 2021 году [в Казахстане] выявлено 16 жертв сексуальной эксплуатации, в 2020 году — 67, в 2019 году — 35. Один из фактов вывоза граждан за рубеж был в Бахрейн. В последний год также вывозили в Турцию, ОАЭ, но в основном превалирует внутренний трафик», — отметила в ходе круглого стола замначальника управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Шынар Кошербаева.

По ее словам, в этом году было возбуждено пять уголовных дел по фактам трудовой эксплуатации, все они находятся на стадии расследования.

«По прошлогодней статистике есть количество жертв. В 2020 году выявлена 21 жертва трудовой эксплуатации, в 2021 году — четыре жертвы трудовой эксплуатации», — сообщила Кошербаева.

По сведениям Глобального центра, данных о торговле людьми, Казахстан остается лидером в Центральной Азии по количеству жертв торговли людьми – 691 человек. Из них 74% составляют женщины. Среди стран, в которых казахстанцы и казахстанки чаще всего подвергались сексуальной (59% случаев) или трудовой эксплуатации (40%), указаны собственно Казахстан (80% случаев), Россия (5%) и ОАЭ (4%).

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