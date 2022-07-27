Uzbekistan Airways после годичного перерыва вновь запускает авиарейсы в Рим

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания «Uzbekistan Airways» осенью запустит авиарейс по маршруту Ургенч — Рим — Ташкент, сообщила пресс-служба перевозчика.

Воздушное сообщение будет выполняться каждый вторник.

Стоимость билета по маршруту Ургенч — Рим начинается от 3 705 265 сумов ($340), обратного билета — от 7 025 360 сумов ($630).

До этого авиакомпания анонсировала запуск рейсов по маршруту Ургенч — Милан — Ташкент. Полёты будут выполняться по пятницам, начиная с 19 августа.

В марте 2020 года Uzbekistan Airways приостановила сообщение с Италией на фоне распространения COVID-19. Позднее, весной 2021 года, перевозчик решил полностью закрыть рейсы в Рим и ещё 8 направлений для оптимизации расходов.