Зеленский предложил на пост генпрокурора Украины депутата Костина
- Азия и мир, политика
- 13:39, 27 июля 2022
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Андрей Костин
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении генпрокурором главы правового комитета Верховной рады депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина. Документ зарегистрирован на сайте Рады, текст постановления пока не опубликован.
В июле Зеленский уволил с должности генпрокурора Ирину Венедиктову, а также главу СБУ Ивана Баканова. Украинский президент объяснил свое решение большим числом государственных изменников в силовых структурах.
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