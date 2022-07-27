Зеленский предложил на пост генпрокурора Украины депутата Костина

Андрей Костин

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении генпрокурором главы правового комитета Верховной рады депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина. Документ зарегистрирован на сайте Рады, текст постановления пока не опубликован.

В июле Зеленский уволил с должности генпрокурора Ирину Венедиктову, а также главу СБУ Ивана Баканова. Украинский президент объяснил свое решение большим числом государственных изменников в силовых структурах.