Байден завершил курс лечения от COVID-19

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid от коронавирусной инфекцией, но пока остается в самоизоляции, сообщил через сайт Белого дома его лечащий врач Кевин О'Коннор.

По его словам, симптомы заболевания у президента почти полностью исчезли все симптомы. Его давление, частота пульса и дыханяи, температура – «абсолютно нормальные», легкие остаются чистыми. Президенту разрешено возобновить физические упражнения.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.