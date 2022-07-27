В Узбекистане ввели сервис по отслеживанию в режиме онлайн движения поездов Афросиаб

CentralAsia (UZ) - Движение скоростных поездов «Афросиаб» теперь можно отслеживать онлайн через систему GPS. Об этом сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Пассажиры смогут видеть, с какой станции и в какое время отправился поезд и когда он прибудет на конечную станцию.

За данными процессами можно следить на сайте chipta.railway.uz.

Фирменный высокоскоростной поезд «Афросиаб» курсирует между Ташкентом, Самаркандом, Карши и Бухарой. Электропоезд был разработан по самым передовым технологиям в Испании специалистами компании «Talgo».

Машинисты электропоезда и обслуживающий персонал прошли обучение на заводе компании «Talgo» и компании «RENFE» (Испания).

Поезд развивает скорость до 250 км/час. Так путь от Ташкента до Самарканда протяженностью в 350 км поезд проходит за 128 минут.