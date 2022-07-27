экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане ввели сервис по отслеживанию в режиме онлайн движения поездов Афросиаб

CentralAsia (UZ) -  Движение скоростных поездов «Афросиаб» теперь можно отслеживать онлайн через систему GPS. Об этом сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Пассажиры смогут видеть, с какой станции и в какое время отправился поезд и когда он прибудет на конечную станцию.

За данными процессами можно следить на сайте chipta.railway.uz.

Фирменный высокоскоростной поезд «Афросиаб» курсирует между Ташкентом, Самаркандом, Карши и Бухарой. Электропоезд был разработан по самым передовым технологиям в Испании специалистами компании «Talgo».

Машинисты электропоезда и обслуживающий персонал прошли обучение на заводе компании «Talgo» и компании «RENFE» (Испания).

Поезд развивает скорость до 250 км/час. Так путь от Ташкента до Самарканда протяженностью в 350 км поезд проходит за 128 минут.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ООН сообщила о 5237 погибших мирных жителях в Украине
  • В Узбекистане ввели сервис по отслеживанию в режиме онлайн движения поездов Афросиаб
  • Два племянника Алишера Усманова вошли в санкционный список Великобритании


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com