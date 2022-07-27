В России выявили более 9 тыс. случаев COVID-19 впервые с апреля

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявили 9 027 новых случаев заражения коронавирусом при тестировании 112 тыс. человек, сообщил оперативный штаб в Telegram. Этот показатель стал максимальным с 20 апреля, когда обнаружили 9 195 случаев.

Больше всего случаев выявили в Москве — 3 673, Санкт-Петербурге — 946, Московской области — 596.

В больницы попали 1 628 человек, что на 2,2% меньше, чем накануне. Умерли 36 россиян, выздоровели — 5 115.

За неделю с 18 по 24 июля показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек вырос на 48,9%, сообщал оперативный штаб. Рост произошел в 70 субъектах России. При этом показатель госпитализации снизился на 5,3%, он составил 5,1 на 100 тыс. россиян.

Всего с начала пандемии COVID-19 перенесли более 18,5 млн россиян. Выздоровели почти 18 млн, еще более 380 тыс. умерли. К 22 июля уровень коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, привитых или ревакцинированных, упал до 12,3% при необходимых 80%.