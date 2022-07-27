Гражданин Таджикистана в Новосибирске убил подругу, ударив ножом 15 раз

CentralAsia (TJ) - Гражданин Таджикистана, проживавший в Новосибирске, жестоко убил свою бывшую девушку, ударив ее ножом не менее 15 раз. Видео с моментом расправы попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

Трагедия произошла в микрорайоне Нижняя Ельцовка. На кадрах видно, что девушка пыталась сбежать от мужчины. Однако он догнал ее, повалил на землю, после чего нанес удары ножом, передает РИА Новости.

Жуткая расправа происходила на глазах водителя автомобиля и еще одного очевидца. Они не решились подойти к вооруженному преступнику. После убийства тот сбежал. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Личность нападавшего установлена - это 27-летний местный житель, гражданин Таджикистана Роман Хамраев.

Знакомые девушки рассказали, что ранее она состояла в отношениях со своим убийцей около двух лет. Один или два месяца назад пара рассталась.

По их мнению, причиной расправы стала ревность. За несколько дней до убийства парень заявил, что его возлюбленная будет «либо его, либо ничьей».

Подозреваемый был задержан в Ленинском районе Новосибирска. МВД сообщает, опросили очевидцев и установили, что Хамраев ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.

«27 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации… подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания», - сообщили в ГУМВД.

В настоящее время с задержанным работают следователи СК.

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