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Случаев оспы обезьян в Таджикистане не зарегистрировано, - глава Минздрава
Министр здравоохранения и социальной защиты населения Джамолиддин Абдуллозода
Министр здравоохранения и социальной защиты населения Джамолиддин Абдуллозода

CentralAsia (TJ) -  Министр здравоохранения и социальной защиты населения Джамолиддин Абдуллозода сообщил в ходе пресс-конференции 27 июля, что в целях предотвращения проникновения этого инфекционного заболевания в страну усилен контроль на погранпунктах.

По словам министра, у людей, прибывающих в Таджикистан из стран, где выявлены случаи оспы обезьян, измеряется температура тела. Также, по словам Абдуллозода, Минздрав располагает тестами на выявление этого заболевания.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения до мая нынешнего года фиксировалась в Африке, однако в мае заболевание начало быстро распространяться в Европе. По последним данным ВОЗ, с мая были зарегистрированы уже более 16 тысяч случаев этого заболевания в примерно 70 странах.

Это вирусное заболевание, напоминающее симптомами натуральную оспу, однако протекающее, как правило, легче. Пациенты испытывают высокую температуру, мышечные боли, характерную сыпь и зуд. Специфического лекарства от неё не существует, проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2–4 недель, однако зафиксированы и летальные исходы.

Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По словам Гебрейесуса, члены комитета ВОЗ не смогли прийти к согласию о том, следует ли объявлять нынешнюю вспышку чрезвычайной ситуацией в международном масштабе, и решение принял он лично как глава организации. При этом он подчеркнул, что риски заражения неравномерны: они выше в Европе, чем в других частях света.

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