Число таджикистанцев, уехавших на заработки за границу, увеличилось в два раза, - Минтруда

CentralAsia (TJ) - С начала года число жителей Таджикистана, уехавших на заработки за границу, увеличилось в два раза.

Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода сообщала на пресс-конференции 26 июля, что за первые шесть месяцев 2022 года в поисках работы за пределы страны выехали более 322 тыс. граждан. «Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года», отметила Амонзода.

Согласно статданным, 90 процентов таджикских мигрантов выезжают на заработки в Россию. Кстати, власти соседнего Узбекистана на днях сообщили, что с начала года количество узбекских мигрантов в России сократилось на 5,6 процента.

Всемирный банк в своем последнем отчете под названием «Война в регионе» отметил касательно Таджикистана, что «российское вторжение в Украину вызовет 2-процентное снижение экономического роста в 2022 году и 40-процентное снижение объема денежных переводов от трудовых мигрантов» и что «велика вероятность того, что эта война вызовет значительно более сильный и длительный спад объемов денежных переводов, сведя на нет восстановление после пандемии в Центральной Азии, которое началось в 2021 году».

С 90-х годов Россия является основной страной, принимающей мигрантов из Таджикистана. На втором месте находится Казахстан. В последние годы граждане Таджикистана в поисках работы и лучшей доли выезжают также и в Южную Корею, европейские страны и в США, но количество таких мигрантов, в сравнении с Россией, невелико.

По различным оценкам, в России живут и работают более миллиона граждан Таджикистана.

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