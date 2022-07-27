В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Кыргызстане

- Узбекистан, происшествия
- 16:13, 27 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, 27 июля в 14:52 часов по местному времени в Кыргызстане произошло землетрясение.
Магнитуда М=4,5, глубина – 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 222 км в северо-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Янгикурганский район: 3 балла, 48 км;
Касансайский район: 2-3 балла, 61 км;
Чартакский район: 2-3 балла, 63 км;
Уйчинский район: 2 балла, 74 км;
Учкурганский район: 2 балла, 76 км;
город Наманган: 2 балла, 78 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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