Жара в Самарканде установила новый температурный рекорд +40,9

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 26 июля, в городе Самарканде был абсолютный максимум температурного режима, сообщили местные СМИ.

Максимальная температура в минувший вторник в Самарканде достигла отметки в +40,9. Среднесуточная же температура в городе оказалась на 5 градусов выше нормальных значений для этого периода года.

В Ташкенте температура воздуха составила накануне +42,9, лишь на 0,1 градуса не дотянув до температурного максимума, зафиксированного в 2021 году (+43). Среднесуточная температура также на 5 градусов превышает средние показатели за всю историю метеонаблюдений.

С сегодняшнего дня на большей части территории Узбекистана, кроме Ферганской долины и самого юга страны, наблюдается небольшой спад температуры.