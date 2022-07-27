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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 154 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 июля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 40070 (+200) человек,

танков ‒ 1738 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,

артиллерийских систем – 883 (+3) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов – 222 (+0) ед,

вертолетов – 190 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,

специальная техника – 75 (+0).

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