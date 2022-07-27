Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 154 дня военных действий

Азия и мир, политика

17:36, 27 июля 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 июля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 40070 (+200) человек, танков ‒ 1738 (+1) ед, боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед, артиллерийских систем – 883 (+3) ед, РСЗО - 258 (+0) ед, средства ПВО - 117 (+0) ед, самолетов – 222 (+0) ед, вертолетов – 190 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4), крылатые ракеты – 174 (+0), корабли /катера - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед, специальная техника – 75 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia