Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 154 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:36, 27 июля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 июля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 40070 (+200) человек,
танков ‒ 1738 (+1) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,
артиллерийских систем – 883 (+3) ед,
РСЗО - 258 (+0) ед,
средства ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов – 222 (+0) ед,
вертолетов – 190 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
крылатые ракеты – 174 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
специальная техника – 75 (+0).
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