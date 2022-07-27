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Песков рассказал повестку встречи Путина и Эрдогана в Сочи
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудят военно-техническое сотрудничество, а также сделку по зерну. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидеры двух стран встретятся 5 августа, передает «КоммерсантЪ».

Во время пресс-колла Песков рассказал, что взаимодействие России и Турции в целом «находится на весьма высоком уровне». Он не дал конкретного ответа на вопрос, будет ли обсуждаться сотрудничество по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, разработанных турецкой Baykar Makina.

Представитель Кремля также подтвердил, что другой темой станет согласованная сделка по вывозу украинского зерна. «Сейчас должно уже начаться де-факто ее выполнение, пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты»,— уточнил он.

22 июля в Стамбуле при участии Турции и ООН были оформлены договоренности о создании коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю. Украина уже начала готовить порты Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. Также был подписан меморандум о необходимости «снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений».

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