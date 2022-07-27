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ЕБРР предоставляет Узпромстройбанку кредит на $50 млн для «зеленых» инвестиций

CentralAsia (UZ) -  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет конвертируемый кредит в размере 50 миллионов долларов США Узпромстройбанку (ПСБ), второму по величине кредитору Узбекистана. Об этом сообщили в представительстве ЕБРР в Ташкенте.

За счет полученного кредита ПСБ будет финансировать местные малые и средние предприятия, и направит не менее 20 процентов кредита на поддержку «зеленых» инвестиций, включая проекты в области энергоэффективности или возобновляемых источников энергии.

С 2017 года Узбекистан провел серьезные реформы, особенно в банковском секторе, с целью сокращения участия государства и модернизации национальной экономики. Данный конвертируемый кредит поддерживает эту стратегию. Потенциальная инвестиция ЕБРР в акционерный капитал банка в случае конвертации кредита сократит долю государственной собственности ниже 50 процентов, а также укрепит корпоративное управление и устойчивость ПСБ.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 3,38 млрд евро в рамках 111 проектов в Узбекистане.

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