В Казахстане озвучили статистику смертности от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили статистику смертности от коронавируса в стране по месяцам, передает Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК журналисты спросили, почему Минздрав перестал давать ежедневную статистику по смертности от COVID-19.

«Такая статистика есть. За прошедшие шесть месяцев от коронавируса в стране умерло 785 человек. Основное количество умерло в январе-феврале, когда была большая нагрузка. В январе умерли 311 человек, в феврале - 411, в марте - 54 пациента, в апреле - 3, в мае - 3, в июне - 1, в июле - 2 человека», - рассказал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.

Вице-министр и главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова отметила, что в стране превалирует штамм «омикрон», который характеризуется очень низкой смертностью и легким течением.

«Начиная с июня у нас регистрируются единичные случаи смертности от коронавируса, поэтому давать ежедневно, допустим, статистику ноль-ноль-ноль, мы считаем, нет необходимости», - добавила она.

В Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости коронавирусом, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла почти в два раза. Но, несмотря на подъем заболеваемости, уровень госпитализации больных остается низким. Занятость реанимационных коек составляет 8%. В отделениях реанимации находятся 44 человека.

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