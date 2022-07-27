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Министр здравоохранения Таджикистана рассказал, как выбирали 10-миллионного жителя страны
Предыстория: В Таджикистане родился 10-миллионный житель

CentralAsia (TJ) -  10-миллионный житель Таджикистана выбирался не спонтанно, к этому заранее готовились, сказала 27 июля на пресс-конференции министр здравоохранения страны Джамолиддин Абдуллозода, передает «Азия Плюс».

Министр уверил журналистов, что все проходило прозрачно.

«Десятимиллионный ребенок был выявлен по плану соответствующей комиссии Минздрава и Агентства по статистике. Комиссия определила, что ребенок родится между 12:27-12:30 23 июля. Поэтому родильным домам сказали сообщать в министерство о всех родах, которые будут в этот промежуток времени», - сказал Абдуллозода.

Он отметил, что в указанное время информация о рождении ребенка поступила из родильного дома №2 города Душанбе.

При этом на вопрос журналистов о том, почему «миллионники» чаще рождаются в столице, министр ответил, что это происходит из-за того, что роддомов и соответственно рожениц в столице больше.

«В Душанбе четыре родильных дома на 730 коек, а в Худжанде действуют два родильных дома на 170 коек. Количество родильных домов в Кулябе и Бохтаре намного меньше, чем в Душанбе. И по этой причине, столица впереди регионов по числу рождений», - сказал он.

10-миллионный житель Таджикистана родился 23 июля в родильном доме №2. Ребенку дали имя Фирдавс. Родителям ребенка Фаридуну Баротову и Махфират Шокировой правительство подарило 3-комнатную квартиру.

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