В Турции открылся Совместный координационный центр по зерновому коридору

CentralAsia (CA) - Координационный центр по транспортировке зерна из украинских портов начал работу в Стамбуле, передает Anadolu.

Министр обороны Турции Хулуси Акар на церемонии открытия отметил, что на территории Украины сейчас находится более 25 млн т зерна. Целью работы центра министр назвал его безопасный вывоз из страны. По его словам, на этой стадии необходимости в разминировании портов нет. Сейчас ведется подготовка к отправке первых судов с украинской сельхозпродукцией.

Накануне о начале работы Совместного координационного центра (СКЦ) сообщили в российском Минобороны. В работе организации участвуют Москва, Анкара, Киев и ООН. Российские специалисты в СКЦ будут заниматься «оперативным решением всех необходимых вопросов» для реализации договоренностей по вывозу зерна, сообщили в ведомстве.

После начала российской военной операции Украина и западные страны обвинили Россию в блокировании вывоза сельхозпродукции из украинских портов и провоцировании таким образом продовольственного кризиса в мире. Москва, в свою очередь, заявляла, что не препятствует вывозу зерна, а в сложившейся ситуации виновата заминировавшая порты украинская сторона.

В июне Турция решила выступить посредником в решении вопроса. 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна, которое предусматривало создание коридора для его вывоза.