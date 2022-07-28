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В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - более 3,1 тыс. новых случаев

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане растет число заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Вчера было 2684 случая.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 915;

в городе Алматы – 767;

в Карагандинской области – 355;

в городе Шымкент – 127;

в Жетысуской области — 123;

в Акмолинской области – 104;

в Жамбылской области – 94;

в Алматинской области – 92;

в Кызылординской области – 81;

в Атырауской области – 73;

в Павлодарской области – 66;

в Костанайской области – 59;

в ЗКО – 56;

в Абайской области — 48;

в Актюбинской области – 47;

в СКО – 41;

в Мангистауской области – 40;

в Улытауской области — 30;

в Туркестанской области – 30;

в ВКО – 27.

Всего в стране подтверждено 1 341 265 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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