В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - более 3,1 тыс. новых случаев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане растет число заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Вчера было 2684 случая.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 915;
в городе Алматы – 767;
в Карагандинской области – 355;
в городе Шымкент – 127;
в Жетысуской области — 123;
в Акмолинской области – 104;
в Жамбылской области – 94;
в Алматинской области – 92;
в Кызылординской области – 81;
в Атырауской области – 73;
в Павлодарской области – 66;
в Костанайской области – 59;
в ЗКО – 56;
в Абайской области — 48;
в Актюбинской области – 47;
в СКО – 41;
в Мангистауской области – 40;
в Улытауской области — 30;
в Туркестанской области – 30;
в ВКО – 27.
Всего в стране подтверждено 1 341 265 случаев.