В Анголе обнаружили крупнейший за последние 300 лет розовый алмаз. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Австралийские горняки нашли на рудниках в Анголе самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет, передает Daily Mail.

Камню весом в 170 карат дали название «Роза Луло». Отмечается, что истинный вес алмаза станет известен после огранки и полировки, которые могут уменьшить его на 50%.

Отмечается, что драгоценный камень, скорее всего, будет продан международным покупателям за десятки миллионов долларов.

По данным издания, этот алмаз является 27-м камнем весом более 100 карат, найденным на богатом алмазами северо-востоке Анголы, и пятым по величине камнем, когда-либо найденным на этом участке.