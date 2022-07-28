В Анголе обнаружили крупнейший за последние 300 лет розовый алмаз. Фото, видео
- Азия и мир, общество
- 9:46, 28 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Австралийские горняки нашли на рудниках в Анголе самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет, передает Daily Mail.
Камню весом в 170 карат дали название «Роза Луло». Отмечается, что истинный вес алмаза станет известен после огранки и полировки, которые могут уменьшить его на 50%.
Отмечается, что драгоценный камень, скорее всего, будет продан международным покупателям за десятки миллионов долларов.
По данным издания, этот алмаз является 27-м камнем весом более 100 карат, найденным на богатом алмазами северо-востоке Анголы, и пятым по величине камнем, когда-либо найденным на этом участке.
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