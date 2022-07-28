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Глава МИД России Сергей Лавров начал рабочий визит в Узбекистан (видео)

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 27 июля, в Узбекистан прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Об этом сообщает представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

В ташкентском аэропорту Лаврова встретил и.о. министра иностранных дел РУз Владимир Норов.

Сообщается, что Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, проводимом 29 июля 2022 года в Ташкенте под председательством Республики Узбекистан.

В Узбекистан глава российского внешнеполитического ведомства прибыл после «африканского турне», в ходе которого посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

В четверг, 28 июля, у Сергея Лаврова запланированы встречи с главой МИД КНР Ван И, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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