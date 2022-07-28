Глава МИД Китая прибыл в Ташкент на министерское заседание ШОС

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан 27 июля прибыл с официальным визитом глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

Китайскую делегацию во главе с министром иностранных дел встретил в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова его коллега, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Глава китайского МИДа прибыл для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в ряде встреч с главами делегаций «семьи ШОС».

Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС запланировано на 28-29 июля.