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Глава МИД Китая прибыл в Ташкент на министерское заседание ШОС

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан 27 июля прибыл с официальным визитом глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

Китайскую делегацию во главе с министром иностранных дел встретил в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова его коллега, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Глава китайского МИДа прибыл для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в ряде встреч с главами делегаций «семьи ШОС».

Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС запланировано на 28-29 июля.

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