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В Нью-Йорке сочли название «оспа обезьян» нетолерантным и попросили изменить
// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) -  Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан обратился ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с предложением переименовать оспу обезьян. Идея об изменении названия родилась из-за толерантных соображений, чтобы не травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Эта терминология также уходит корнями в расистскую историю и болезненна для цветных общин», — приводятся в публикации слова комиссара в письме главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Васан считает, что название «оспа обезьян» способствует прениям и дискриминации сексуальных и этнических меньшинств. Это может привести к тому, что некоторые пациенты, заразившиеся вирусом, не станут обращаться за медицинской помощью, указывает он.

23 июля Всемирная организация здравоохранения заявила, что быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. По данным на 27 июля, в мире зарегистрировали 18 тысяч случаев оспы обезьян в 78 странах мира.

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