В России суррогатную мать из Казахстана приговорили к трем годам колонии за торговлю людьми

CentralAsia (KZ) - В России суд признал виновной в торговле людьми гражданку Казахстана Тамару Яндиеву, которая стала суррогатной матерью. Об этом сообщает The Insider.

Октябрьский районный суд Красноярска приговорил 29-летнюю казахстанку к трем годам колонии общего режима. Это первый в России приговор по делу о суррогатном материнстве.

По словам адвоката Яндиевой, в 2018 году женщине предложили участие в программе суррогатного материнства в столице Камбоджи Пномпене за $13 тысяч. Она прошла через процедуру оплодотворения, после чего родила в Красноярске. Сначала она написала отказ от ребенка в пользу генетических родителей. Но из-за того, что биологический отец не смог приехать в назначенный срок, казахстанка оформила ребенка на себя.

Однако следствие считает, что после родов женщина оформила доверенность, которая позволяет директору красноярского центра суррогатного материнства «Дидилия» и его знакомым распоряжаться новорожденным. После чего, она вернулась в Казахстан и там получила оплату. По версии следствия, директор «Дидилии» забрал новорожденного, чтобы продать третьим лицам.

Следствие считает, что в 2019–2020 годах «Дидилия» искала гражданок России и Казахстана, готовых стать суррогатными матерями. Их отправляли в Камбоджу, где проводили процедуру. В деле фигурируют 19 детей, а обвиняемыми по нему проходят девять человек. Из них четыре суррогатные матери и заместитель главного врача перинатального центра в Красноярске.

По словам адвоката Яндиевой, действия ее подзащитной расценили как торговлю людьми именно из-за работы «Дидилии».

В настоящее время ребенок, которого родила Яндиева, находится в детском доме в Красноярске. Отец ребенка гражданин Китая, приехал в город и через суд занимается передачей ему ребенка.

В Казахстане у женщины остались двое детей. Яндиева и ее адвокат будут обжаловать решение суда.

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