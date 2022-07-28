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В Узбекистане ставку налога на услуги мобильной связи снизили до 10%

CentralAsia (UZ) -  Законом, подписанным президентом Гавкатом Мирзиеевым 26 июля, внесены дополнения и изменения в Налоговый кодекс Узбекистана.

Согласно закону, ставка налога на услуги мобильной связи была установлена в размере 10 процентов (ранее она составляла 15 процентов).

Кроме того, доходы студентов от организации платных учебных курсов, спортивных кружков и оказания других образовательных услуг на территории высших образовательных организаций Узбекистана в совокупный доход не включаются.

Также, расходы на обучение учащихся и студентов, осуществляемые на платно-контрактной основе по прямым договорам с профессиональными и высшими образовательными организациями Республики Узбекистан, не рассматриваются в качестве дохода налогоплательщика.

С 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024 года доходы физических лиц (акционеров), являющихся резидентами и нерезидентами Республики, в виде дивидендов по акциям освобождаются от налога на доходы физических лиц.

Также, льготы по таможенным пошлинам, предусмотренные актами президента и правительства, принятыми до 1 июля 2022 года, действуют до истечения срока их действия.

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