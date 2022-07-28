За полгода россиянами стали свыше 120 тысяч граждан стран Центральной Азии

- Азия и мир, общество
- 10:20, 28 июля 2022
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CentralAsia (CA) - За 6 месяцев текущего года гражданство России приобрели 121 089 жителей постсоветских стран Центральной Азии. Это следует из данных МВД РФ.
Лидерами в регионе по числу получивших гражданство России оказались таджикистанцы – 74 162 человека. Россиянами стали также 21 647 граждан Казахстана, 13 099 узбекистанцев, 10 632 кыргызстанца, 1 549 туркменистанцев.
Всего за полгода гражданство России получили 287 503 человека, в том числе — 104 168 граждан Украины.
Вид на жительство (ВНЖ) в России имеют 109 593 таджикистанца, 78 705 узбекистанцев, 44 856 казахстанцев, 14 137 кыргызстанцев и 3 775 туркменистанцев.
В МВД привели также данные о количестве поставленных и снятых с миграционного учета иностранцев. Здесь лидируют граждане Узбекистана: 3 110 049 из них зарегистрировались, 2 542 572 снялись с учета. По гражданам других стран показатели таковы:
таджикистанцы — 2 156 025 вставших на учет и 1 751 643 снявшихся с учета;
казахстанцы — 266 509 и 224 814 соответственно;
кыргызстанцы — 516 729 и 410 979 соответственно;
туркменистацы — 39 513 и 35 158 соответственно.