В США хотят создать третью лидирующую партию

CentralAsia (CA) - Бывшие представители Республиканской и Демократической партий США создадут новую третью лидирующую партию в стране, которая сможет составить конкуренцию действующим политическим силам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее учредителей.

Новая партия будет называться «Вперед» (с англ. Forward), ее председателями станут предприниматель и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Они рассчитывают, что новое объединение станет жизнеспособной альтернативой Республиканской и Демократической партиям, которые доминируют в США.

Уже этой осенью лидеры новой политической силы проведут серию мероприятий в двух десятках городов, чтобы заручиться поддержкой общественности. Официальное открытие пройдет в Хьюстоне 24 сентября, а первый национальный съезд партии в крупном городе США запланирован на следующее лето.

Стартовый бюджет партии составит $5 млн. Завершить регистрацию и участвовать в выборах новая политическая сила намерена во всех 50 штатах в 2024 году.

Reuters отмечает, что пока неясно, сможет ли такая инициатива оказать влияние на двухпартийную политическую систему США и поддержат ли эту идею американцы.

Всего в США действуют около 40 национальных партий, однако более полутора века все политическое поле занимают демократы и республиканцы. Из так называемых малых партий самыми заметными являются Партия «зеленых» Конституционная и Либертарианская партии.