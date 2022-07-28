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Байден намерен переизбраться на второй срок
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение президента США Джо Байдена переизбраться на следующих выборах главы государства в 2024 году, несмотря на то, что результаты общественного мнения свидетельствуют о нежелании 75% сторонников демократов видеть его кандидатом, сообщается на сайте Белого дома.

«Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано», — прокомментировала Жан-Пьер результаты соответствующего опроса телеканала СNN, в ходе которого о предпочтении видеть Байдена в качестве кандидата на выборах 2024 году от партии заявили лишь 25% демократов.

Ранее сообщалось, что рейтинги Байдена достигли нового минимума. Согласно результатам опроса исследовательской консалтинговой компании Morning Consult, избиратели в 44 из 50 штатов заявили, что не поддерживают работу действующего президента США. В первом квартале 2022 года внутреннюю политику Байдена не одобряли 40 штатов.

В начале возможного второго срока Джо Байдену будет 82 года.

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