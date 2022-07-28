Узбекистан и Израиль подписали соглашение о трудовой миграции

CentralAsia (UZ) - Соглашение о временном трудоустройстве граждан Узбекистана в Израиле подписала в ходе официального визита в Израиль правительственная делегация Узбекистана, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«В рамках визита делегации подписаны Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве узбекских работников в отдельных секторах рынка труда в Государстве Израиль и Протокол о реализации данного Соглашения», — сообщает пресс-служба.

Подчеркивается, что подписанные документы помогут урегулировать отношения Узбекистана и Израиля в сфере внешней трудовой миграции. Документы помогут создать хорошие условия для организации организованной, безопасной и законной работы граждан Узбекистана в Израиле.