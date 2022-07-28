В Узбекистане в этом году в вузы сдали документы 1,2 миллиона абитуриентов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане завершился прием заявок от абитуриентов на поступление в вузы. В этом году тестовые экзамены будут проходить 1,2 миллиона юношей и девушек, сообщает Государственный центр тестирования РУз.

Из числа поступающих 395​​023 человека являются выпускниками этого года, а 819209 – выпускники прошлых лет.

Большая часть абитуриентов будет поступать на очную форму обучения – 612530 человек. Затем идут заочная (565902 человека), вечерняя (27417) и дистанционная (8383).

Больше всего абитуриентов в Кашкадарьинской области - 140797 человек. В тройку лидеров также вошли Самаркандская - 133610 и Ташкентская области - 116 251 человек.

Как сообщалось ранее, вступительные тестовые испытания в государственные вузы Узбекистана в текущем году также пройдут на открытом воздухе.

Согласно решению государственной комиссии по приёму в государственные вузы, экзамены должны пройти на стадионах и в парках (скверах).

Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах вступительные экзамены в вузы проходили на открытом воздухе.