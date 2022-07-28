К жаре в Таджикистане прибавится пыльная мгла, - синоптики

CentralAsia (TJ) - С 29 июля по 1 августа в связи с прекращением движения тепловых волн с юга на территории Таджикистана ожидается спад температурного фона.

Как сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на данные агентства по гидрометеорологии Таджикистана, в ряде южных районов и районов республиканского подчинения из-за усиления ветра, скорость которого будет достигать до 15-20 м/с, прогнозируется пыльная мгла.

Между тем, особо на прохладу надеяться не стоит - столбики термометра упадут лишь на 1-2 градуса.

Сегодня, 28 июля в связи с жаркой погодой в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зерафшан остается повышенный риск подъема уровня воды.

28-30 июля синоптики прогнозируют возникновение ледниковых селей в высокогорных и горных районах республики, за исключением восточной части Горно-Бадахшанской автономной области.

Ранее синоптики прогнозировали, что аномальная жара, характеризующаяся температурами выше среднего, волнами жары, а также количеством осадков ниже среднего и которая накрыла в июле практически весь мир, не уйдет из Таджикистана до конца месяца.

До конца июля в республике температуры сохранятся на среднем уровне в +40+45.

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