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В августе ожидается засуха в некоторых районах Казахстана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В августе в ряде районов Кызылординской и Мангистауской областей Казахстана ожидается засуха, сообщает пресс-служба «Казгидромет».

Еще в нескольких районах Актюбинской, Карагандинской и Костанайской областей ожидается дефицит осадков.

По предварительным расчетам в августе условия увлажнения в Казахстане будут в основном близкими к норме, за исключением отдельных регионов на северо-западе, юге, юго-западе и в центре страны.

Засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской и Каракиянском и в Мангистауском районах Мангистауской областей.

Дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Мугалжарском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской, в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской областей.

В северной и западной части Актюбинской области, в Кзылкогинском районе Атырауской, в Сырымском, Казталовском и Акжайкском районах Западно-Казахстанской областей, напротив, ожидаются оптимальные условия увлажнения. Также оптимально влажно в Панфиловском и Кербулакском районах Алматинской области.

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