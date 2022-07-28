Генпрокурор России посетил Туркменистан
- Туркменистан, общество
- 13:09, 28 июля 2022
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CentralAsia (TM) - Генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Туркменистан с рабочим визитом, в ходе которого рассмотрел с туркменскими коллегами вопросы безопасности, сообщили 27 июля туркменские СМИ.
Перспективы дальнейшего развития сотрудничества российский генпрокурор обсудил с министром обороны, секретарем Госсовета безопасности Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым.
С генпрокурором Туркменистана Сердаром Мяликгулыевм Краснов рассмотрел вопросы повышения квалификации сотрудников военных и правоохранительных органов двух стран и защиту Каспийского моря.
Краснов также побывал в мемориальном комплексе «Народная память», где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны и жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года.
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