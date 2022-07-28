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Генпрокурор России посетил Туркменистан

CentralAsia (TM) -  Генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Туркменистан с рабочим визитом, в ходе которого рассмотрел с туркменскими коллегами вопросы безопасности, сообщили 27 июля туркменские СМИ.

Перспективы дальнейшего развития сотрудничества российский генпрокурор обсудил с министром обороны, секретарем Госсовета безопасности Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым.

С генпрокурором Туркменистана Сердаром Мяликгулыевм Краснов рассмотрел вопросы повышения квалификации сотрудников военных и правоохранительных органов двух стран и защиту Каспийского моря.

Краснов также побывал в мемориальном комплексе «Народная память», где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны и жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года.

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