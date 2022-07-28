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Президент Узбекистана и глава МИД Китая обсудили вопросы двусторонних отношений
министр иностранных дел Китая Ван И
министр иностранных дел Китая Ван И

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 июля принял члена Государственного совета Китайской Народной Республики, министра иностранных дел Ван И, прибывшего в Ташкент для участия в мероприятиях Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями по перспективам углубления регионального взаимодействия, рассмотрена повестка предстоящего саммита ШОС, сообщила пресс-служба главы государства.

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