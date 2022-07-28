Генпрокурор России нанёс визит в Туркменистан

Игорь Краснов

CentralAsia (TM) - Вопросы безопасности обсудил с коллегами из Туркменистана генеральный прокурор России Игорь Краснов, посетивший Ашхабад с рабочим визитом.

Как сообщает «МИР 24», на встрече с министром обороны, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. А на переговорах с туркменским генпрокурором Сердаром Мяликгулыевым стороны обсудили защиту Каспийского моря, повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов двух стран, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе визита Игорь Краснов посетил также мемориальный комплекс «Народная память», где возложил венок к памятнику в честь погибших в годы Великой Отечественной и почтил память жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года.

До визита в Туркменистан генпрокурор России посетил Таджикистан, где встретился с Президентом Эмомали Рахмоном, а также подписал с таджикским коллегой Юсуфом Рахмоном Программу сотрудничества между надзорными ведомствами до 2024 года.