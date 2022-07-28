экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генпрокурор России нанёс визит в Туркменистан
Игорь Краснов
Игорь Краснов

CentralAsia (TM) -  Вопросы безопасности обсудил с коллегами из Туркменистана генеральный прокурор России Игорь Краснов, посетивший Ашхабад с рабочим визитом.

Как сообщает «МИР 24», на встрече с министром обороны, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. А на переговорах с туркменским генпрокурором Сердаром Мяликгулыевым стороны обсудили защиту Каспийского моря, повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов двух стран, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе визита Игорь Краснов посетил также мемориальный комплекс «Народная память», где возложил венок к памятнику в честь погибших в годы Великой Отечественной и почтил память жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года.

До визита в Туркменистан генпрокурор России посетил Таджикистан, где встретился с Президентом Эмомали Рахмоном, а также подписал с таджикским коллегой Юсуфом Рахмоном Программу сотрудничества между надзорными ведомствами до 2024 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Звездопад Персеиды смогут увидеть жители Туркменистана
  • В аймаках Увс и Говь-Алтай реализуется проект по обеспечению средств к существованию скотоводов, устойчивых к изменению климата
  • «Военное ралли» в ходе «АрМИ-2022» впервые пройдет одновременно и в России, и в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com