экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нурсултан Назарбаев вернулся в Казахстан после «отпуска» в Турции
Предыстория: Самолет Назарбаева вылетел в Турцию накануне его дня рождения, - КазТАГ

CentralAsia (KZ) -  Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай в своем аккаунте в Twitter’e сообщил, что Назарбаев вернулся из Турции после «отпуска».

«Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска, который он провел в Турции в кругу родных и близких», - написал Айдос Укибай.

Также пресс-секретарь экс-президента заявил, что «вопреки различным вбросам анонимных источников, во время отдыха у первого президента не было никаких встреч с иностранными официальными лицами и представителями бизнеса».

Ранее, по информации СМИ, некоторые неофициальные источники писали о том, что в Турции бывший президент мог встречаться с главой российской политической партии ЛДПР Леонидом Слуцким, а также представителями российского бизнеса и руководителями крупных корпораций.

Информация о прибытии Нурсултана Назарбаева в Турцию появилась в СМИ в начале июля, накануне его дня рождения. В сообщении казахстанских СМИ от 4 июля говорилось, что самолет Airbus A320 Neo госавиакомпании «Беркут», закрепленный за Назарбаевым, вылетел в турецкий Бодрум.

Это не первый визит Назарбаева в Турцию за последние несколько месяцев. 9 марта Назарбаев прибыл в Анталью, что стало первым его появлением на мировой политической арене после январских событий, во время которых он лишился поста председателя Совета безопасности страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Вирусолог: ВОЗ может вскоре объявить об окончании пандемии COVID-19
  • РБК: Какие места на Украине взяли под контроль российские военные? Карта
  • В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - более 3,1 тыс. новых случаев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com