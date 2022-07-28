Нурсултан Назарбаев вернулся в Казахстан после «отпуска» в Турции

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай в своем аккаунте в Twitter’e сообщил, что Назарбаев вернулся из Турции после «отпуска».

«Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска, который он провел в Турции в кругу родных и близких», - написал Айдос Укибай.

Также пресс-секретарь экс-президента заявил, что «вопреки различным вбросам анонимных источников, во время отдыха у первого президента не было никаких встреч с иностранными официальными лицами и представителями бизнеса».

Ранее, по информации СМИ, некоторые неофициальные источники писали о том, что в Турции бывший президент мог встречаться с главой российской политической партии ЛДПР Леонидом Слуцким, а также представителями российского бизнеса и руководителями крупных корпораций.

Информация о прибытии Нурсултана Назарбаева в Турцию появилась в СМИ в начале июля, накануне его дня рождения. В сообщении казахстанских СМИ от 4 июля говорилось, что самолет Airbus A320 Neo госавиакомпании «Беркут», закрепленный за Назарбаевым, вылетел в турецкий Бодрум.

Это не первый визит Назарбаева в Турцию за последние несколько месяцев. 9 марта Назарбаев прибыл в Анталью, что стало первым его появлением на мировой политической арене после январских событий, во время которых он лишился поста председателя Совета безопасности страны.

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