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В Узбекистане за сутки выявили 65 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 28 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 944. В течение прошедших суток зафиксированы 65 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (14), Самаркандской (6) и Хорезмской (6) областях.

За день выздоровел 81 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 239 950).

На лечении находятся 1357 больных COVID-19.

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