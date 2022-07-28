В Узбекистане за сутки выявили 65 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 13:40, 28 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 28 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 944. В течение прошедших суток зафиксированы 65 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (14), Самаркандской (6) и Хорезмской (6) областях.
За день выздоровел 81 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 239 950).
На лечении находятся 1357 больных COVID-19.
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