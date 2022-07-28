В России предлагают ужесточить контроль за мигрантами после убийства 17-летней девушки в Новосибирске

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CentralAsia (TM) - В России хотят ужесточить правила контроля за нахождением мигрантов на территории этой страны.

«Трагедия, произошедшая в Новосибирске, где по данным СМИ 27-летний гражданин Таджикистана Хушнуд Хамроев из ревности зарезал свою 17-летнюю девушку, лишнее подтверждение тому, что закон о выдворении и запрете на въезд должен строго соблюдаться», - говорится в сообщении на официальном сайте Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

В связи с этим, как отмечается в сообщении, ЛДПР подготовит предложения на законодательном уровне об ужесточении правил принудительного выдворения мигрантов и усилении контроля за их нахождением в России.

«Россия - гостеприимная страна, но нам не нужен импорт криминала! И необходимость в трудовых ресурсах не может быть оправданием, чтобы закрывать глаза на такие «звоночки», - говорится в сообщении.

Представители партии также предлагают в рамках публичной дискуссии обсудить введение обязательной ежеквартальной наркологической экспертизы тех мигрантов, кто находится в России более 3 месяцев, за счет самих мигрантов.

Ранее, вечером 26 июля в Новосибирске была убита 17-летняя девушка. По подозрению в ее убийстве задержан гражданин Таджикистана Хушнуд (ранее сообщалось, что его зовут Роман) Хамроев.

Момент убийство попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. На видео видно, как парень гонится за девушкой, потом опрокидывает ее на землю и несколько раз ударяет ножом.

Как пишет «Азия Плюс», знакомые девушки рассказали, что ранее она состояла в отношениях со своим убийцей около двух лет. Один или два месяца назад пара рассталась.

По их мнению, причиной расправы стала ревность. За несколько дней до убийства парень заявил, что его возлюбленная будет «либо его, либо ничьей».

Сообщается, что Хамроев ранее уже был судим за похожее преступление. В 2019 году он напал с ножом на другую девушку и был осуждён за это на 4 года лишения свободы, из которых, правда, отбыл в колонии лишь 1 год. Он также привлекался к административной ответственности. При этом мать погибшей девушки трижды обращалась в полицию, сообщая о том, что молодой человек угрожает убить её дочь. Однако всё это почему-то не стало поводом для его выдворения из России.