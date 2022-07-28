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Президент Узбекистана в условиях аномальной жары объявил «ударные 30 дней» по уходу за хлопком

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиеев на совещании, состоявшемся 27 июля, объявил, что будут проведены «ударные 30 дней» по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в условиях аномально высокой температуры.

Президент заявил, что климатические изменения последних лет ставят перед хлопковой отраслью новые задачи. Мирзиеев отметил, что дневная температура в Узбекистане уже десять дней держится выше 43 градусов, и поручил главам областей провести «30-дневные ударные дни».

По словам президента, аномальная жара – это чрезвычайная ситуация для хлопководства. Поэтому на совещании было подчеркнуто, что необходимо мобилизовать все возможности и сохранить урожай.

- Мы должны действовать, принимая во внимание, что изменение климата будет иметь негативное влияние и в будущем. Необходим научный подход к этому вопросу, - сказал Шавкат Мирзиеев.

Как сообщает пресс-служба президента, на совещании министр инновационного развития, председатель Совета по хлопководству И.Абдурахмонов отчитался о проводимой работе.

Отмечалось, что члены совета вместе с учеными и специалистами провели изучение ситуации с выездом в Куйичирчикский, Сайхунабадский, Навбахорский, Нарпайский, Вабкентский и Каракульский районы. В частности, установлено, что норма по плотности посадки саженцев на хлопковых полях превышена на 35-40 процентов. На некоторых полях в верхней части стеблей хлопчатника почти нет урожая, в нижней части образовалось всего 2-3 коробочки. Вредителей и болезней также стало больше.

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