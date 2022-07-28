В Узбекистане за полгода к уголовной ответственности привлечено 1785 должностных лиц

CentralAsia (UZ) - За 6 месяцев текущего года в Узбекистане к уголовной ответственности привлечено 1785 должностных лиц по 1429 уголовным делам. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны.

13 ответственных должностных лиц работали в министерствах, ведомствах и организациях республики, 195 – областного и 1577 – районно-городского уровня.

"Из привлеченных к уголовной ответственности должностных лиц 1210 были причастны к растрате чужого имущества, 158 — к злоупотреблению должностным положением, 129 — к мошенничеству, 74 — к взяточничеству, 22 — к служебному подлогу, 15 — к должностному подлогу, 7 — к превышению должностных полномочий и 170 — к совершению других преступлений", - говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный преступлениями должностных лиц, составил 668,2 млрд сумов (более $61 млн.). Всего в ходе расследования удалось возместить 599,1 млрд сумов ($51 млн.).