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В России впервые с середины апреля выявили 11,5 тыс. заболевших COVID

CentralAsia (CA) -  В России за сутки выявили 11 515 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба.

Более 11,5 тыс. зараженных в стране зарегистрировали впервые с 13 апреля. Тогда было выявлено более 11,7 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Умер от COVID-19 41 человек, выздоровели 5018. Госпитализирован 1491 инфицированный.

Накануне власти сообщали о 9027 зараженных. Это максимальный показатель с 20 апреля.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 переболели более 18,5 млн человек, скончались свыше 382,3 тыс.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля. К июню суточное число случаев достигло минимальных значений с весны 2020 года. В июле Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения. Однако спустя несколько дней заболеваемость COVID-19 вновь повысилась.

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