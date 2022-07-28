Новым послом США в Узбекистане утвержден Джонатан Хеник

CentralAsia (UZ) - В Сенате США озвучили имя нового посла США в Узбекистане. Действующий с мая 2019 года посол Дэниел Розенблюм завершает свою трехлетнюю миссию, и продолжит свою работу в качестве посла США в Казахстане.

На очередном заседании Сената США, состоявшемся 27 июля, новым послом Соединенных Штатов в Узбекистане утвержден Джонатан Хеник.

Джонатан Хеник — высокопоставленный сотрудник дипломатической службы США со статусом советника-посла. С прошлого года он работает заведующим кафедрой Госдепартамента США в Колледже информации и киберпространства при Национальном университете обороны. Ранее он занимал должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Южной и Центральной Азии. Он отвечал за общественную дипломатию и связи со СМИ в странах Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Азии.

Джонатан Хеник родился в Нью-Йорке, владеет русским, португальским, турецким и азербайджанским языками. Имеет степень доктора политических наук Гавайского университета, степень магистра международных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке и бакалавра Колумбийского колледжа.

«Я буду стремиться продвигать интересы США и укреплять наше стратегическое партнерство с Узбекистаном, укрепляя нашу двустороннюю безопасность, отношения между людьми и экономические связи, и продвигать демократическин ценности, которые мы разделяем. Также я постараюсь создать инклюзивную рабочую среду в посольстве США в Ташкенте, где сотрудники ценят коллегиальность, командную работу и уважение», - отметил Хеник в ходе своего выступления.