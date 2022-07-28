Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси

CentralAsia (CA) - Украина — единственная законная наследница Киевской Руси, заявил президент Владимир Зеленский в поздравлении по случаю Дня Крещения Руси, в который в этом году в стране впервые отмечается еще один праздник — День государственности.

«[Украина] — страна, с которой началась история христианства в Восточной Европе», — сказал Зеленский в видеообращении. По его словам, государство с давних времен пытались поработить и уничтожить, но это еще никому не удалось сделать.

Президент подчеркнул, что Украина «не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна», которая с 24 февраля доказывает это на поле боя. «Мы были, есть и будем», — подчеркнул он.

Послание прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. «Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала она в Telegram.

Зеленский подписал указ о введении Дня государственной в августе прошлого года. «День украинской государственности будет утверждать связь украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями нашего народа, — пояснил президент в преддверии первого празднования. Он подчеркнул, что украинцы никогда не поступятся своей независимостью. Зеленский анонсировал «важные визиты партнеров» и важные переговоры на неделе с 25 по 31 июля.

День крещения Киевской Руси — государственный праздник Украины с 2008 года. Он отмечается 28 июля — в день, когда православная церковь чтит память князя Владимира, благодаря которому в 988 году крестили Русь.